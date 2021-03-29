Новые вагоны в метро Киева будут сквозными

Метро Киева вскоре пополнится 50 новыми вагонами. В таком поезде можно будет свободно пройти от головы до хвоста: новые вагоны будут сквозные.

В метро Киева появятся новые вагоны: можно будет пройти от головы до хвоста
Фото:expres.online

Во многих европейских странах поезда метро состоят именно из таких вагонов, которые позволяют пассажирам свободно передвигаться вдоль всего состава. А для Украины это будет новшество, на которое Киевский метрополитен готов потратить 50 миллионов евро (один вагон стоит один миллион). Деньги на покупку даст Европейский банк.

Поезда с новыми вагонами появятся на зеленой ветке Киевского метро – Сырецко-Печерской. Первыми их увидят обитатели жилмассива Виноградарь.

"Вагоны необычны тем, что они будут проходными. Все остальное в них будет, как в обычных поездах, которые на данный момент работают на линиях. О дизайне вагонов, их цвете и других особенностях можно будет говорить, когда производители подадут свои заявки", - сообщили в Киевском метрополитене.

В метро Киева появятся новые вагоны: можно будет пройти от головы до хвоста

В любом случае, на этой ветке нужно увеличивать подвижной состав. Ведь к концу 2021 года в направлении Виноградаря будут сданы в эксплуатацию еще две станции - Мостицкая и Проспект Правды. Протяженность ветки возрастет, и потому понадобятся дополнительные поезда, чтобы не увеличивать интервал между рейсами.

Предположительно к августу планируют завершить тендерные процедуры по закупке новых вагонов для метро, а уже в октябре они должны появиться на линии.

Такие сквозные вагоны будут, прежде всего, удобны для пассажиров, отметил заместитель киевского мэра Александр Кава. Они позволят пассажирам не "висеть" друг на друге в нескольких центральных вагонах, а равномерно рассредоточиться по всему поезду. Кроме того, вместительность состава увеличится за счет того, что практически не будет зазора между вагонами.

Напомним, тот же Александр Кава пообещал, что уже к 2024 году в Киеве может появиться метро на Троещину.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+
"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги
В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожьяВ Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья
В Херсоне модернизируют 4 голландских сухогрузаВ Херсоне модернизируют 4 голландских сухогруза
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
Блок рекламы


Похожие новости
С 1 апреля "Киевский метрополитен" полностью переходит на электронные билетыС 1 апреля "Киевский метрополитен" полностью переходит на электронные билеты
Автобусы, в которых будет комфортно всем: Киев возьмет кредит для закупки 12-метровых автобусовАвтобусы, в которых будет комфортно всем: Киев возьмет кредит для закупки 12-метровых автобусов
SkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въездаSkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въезда
Стоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиковСтоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиков
МАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и ОдессыМАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и Одессы
Метро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот районМетро на Троещину: киевлянам рассказали, когда может появиться ветка в этот район
В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспортаВ "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта
В Украине водители на права будут сдавать по новым правиламВ Украине водители на права будут сдавать по новым правилам
В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)В Киеве "заминировали" семь станций метро (обновлено)
На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазиейНа КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией
Последние новости
Подгружаем последние новости