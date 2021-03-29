Новые вагоны в метро Киева будут сквозными

Метро Киева вскоре пополнится 50 новыми вагонами. В таком поезде можно будет свободно пройти от головы до хвоста: новые вагоны будут сквозные.

Фото:expres.online

Во многих европейских странах поезда метро состоят именно из таких вагонов, которые позволяют пассажирам свободно передвигаться вдоль всего состава. А для Украины это будет новшество, на которое Киевский метрополитен готов потратить 50 миллионов евро (один вагон стоит один миллион). Деньги на покупку даст Европейский банк.

Поезда с новыми вагонами появятся на зеленой ветке Киевского метро – Сырецко-Печерской. Первыми их увидят обитатели жилмассива Виноградарь.

"Вагоны необычны тем, что они будут проходными. Все остальное в них будет, как в обычных поездах, которые на данный момент работают на линиях. О дизайне вагонов, их цвете и других особенностях можно будет говорить, когда производители подадут свои заявки", - сообщили в Киевском метрополитене.

В любом случае, на этой ветке нужно увеличивать подвижной состав. Ведь к концу 2021 года в направлении Виноградаря будут сданы в эксплуатацию еще две станции - Мостицкая и Проспект Правды. Протяженность ветки возрастет, и потому понадобятся дополнительные поезда, чтобы не увеличивать интервал между рейсами.

Предположительно к августу планируют завершить тендерные процедуры по закупке новых вагонов для метро, а уже в октябре они должны появиться на линии.

Такие сквозные вагоны будут, прежде всего, удобны для пассажиров, отметил заместитель киевского мэра Александр Кава. Они позволят пассажирам не "висеть" друг на друге в нескольких центральных вагонах, а равномерно рассредоточиться по всему поезду. Кроме того, вместительность состава увеличится за счет того, что практически не будет зазора между вагонами.