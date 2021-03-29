В Херсоне модернизируют 4 голландских сухогруза

На стапелях Херсонской верфи Smart Maritime Group (SMG), судостроительного дивизиона "Смарт-Холдинга", находятся на модернизации четыре костера нидерландской компании EemsWerken B.V.



Об этом сообщила пресс-служба SMG, пишет издание Порты Украины.



"Сразу 4 костера нидерландской компании EemsWerken B.V. выстроились попарно на наших производственных линиях. В марте к зашедшим ранее на верфь сухогрузам EEMS Servant и EEMS Solar присоединились EEMS Spirit и EEMS Stream. Работы на первых двух уже в завершающей стадии и, как ожидается, в апреле они будут переданы заказчику. А вот EEMS Spirit и EEMS Stream только в начале серьезных модернизационных "процедур", — указала пресс-служба.



Всего в рамках контракта будет модернизировано шесть судов. В ходе модернизации длина каждого судна увеличится на 12 метров за счет установки вставки и межтрюмной перегородки. Суммарный объем трюмов при этом увеличивается более чем на 700 кубометров, максимальный дедвейт судов — в среднем на 20%.



Общая стоимость заключенного в конце 2020 года контракта составляет порядка 100 млн грн. Контракт планируется полностью выполнить в июле текущего года.



Костеры 2010 года постройки предназначены для каботажных перевозок генеральных грузов. Суда построены по типовому проекту: максимальная длина — 87 метров, ширина — 11,42 метра, дедвейт — 2620 тонн.



SMG объединяет Николаевскую и Херсонскую верфи, созданные на базе ПАО "Черноморский судостроительный завод" и ПАО "Херсонский судостроительный завод". В 2020 году компания произвела модернизацию и ремонт 55 судов и построила 2 корпуса танкера-химовоза.



Черноморский судостроительный завод располагает наибольшим судостроительным потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105 тыс. тонн завод имеет два наклонных стапеля "0" и "1". Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9 тыс. тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом сооружении длиной около 400 метров.



