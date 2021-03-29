2021-03-29
В Киеве сожгли паркующийся на газоне внедорожник Toyota (видео)
В Киеве неизвестные лица сожгли внедорожник Toyota, который парковался на газоне. Соответствующее видео в Facebook опубликовал «Киев Оперативный».
На видео видно, что у внедорожника Toyota полностью сгорела передняя часть. Номера с автомобиля сняты. Судя по всему, восстановлению он не подлежит.
В сообщении отмечается, что неизвестные лица подожгли автомобиль ночью. Владелец постоянно оставлял внедорожник возле дома и на газоне. Возможно, поджог и то обстоятельства, что внедорожник постоянно парковали на газоне, не связаны друг с другом.
Ранее мы показали редкое видео, как в Германии целых пять часов тушили электромобиль Opel Ampera-e. В момент возгорания он был подключен к зарядному устройству.
Максимов Віталій, Тудей