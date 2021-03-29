Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+

Недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов поезд Хюндай "Киев-Запорожье".

Об этом сообщает Общественный контроль "Укрзализныци".

"Сход поезда Интерсити+ на станции Славгород. Недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов Хюндай Киев-Запорожье!!! О пострадавших информации пока не поступало", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "УЗ" добавили, что создана комиссия, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В результате аварии никто не пострадал.

"По оперативной информации, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции - Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос по доставке указанных пассажиров до станции назначения. Кроме того, прорабатывается вопрос о поиске резервного состава поезда для обратного рейса.

Напомним, 6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел" 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. Погибших и пострадавших в результате аварии нет, однако из-за аварии произошел сбой в графике движения ряда пассажирских поездов.