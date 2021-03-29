Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+

О пострадавших информации не поступало.

Близ Запорожья сошел с рельсов Интерсити+
Фото: Александр Рудоманов

Недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов поезд Хюндай "Киев-Запорожье".

Об этом сообщает Общественный контроль "Укрзализныци".

"Сход поезда Интерсити+ на станции Славгород. Недалеко от Запорожья, на станции Славгород сошел с рельсов Хюндай Киев-Запорожье!!! О пострадавших информации пока не поступало", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "УЗ" добавили, что создана комиссия, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В результате аварии никто не пострадал.

"По оперативной информации, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от конечной станции - Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос по доставке указанных пассажиров до станции назначения. Кроме того, прорабатывается вопрос о поиске резервного состава поезда для обратного рейса.

Напомним, 6 февраля в 2:05 вблизи железнодорожной станции Воскобойня на Днепропетровщине во время движения по маршруту "ст. Кривой Рог - ст. Нижнеднепровск-Узел" 8 вагонов грузового поезда (состоит из 57 вагонов) сошли с рельсов. Погибших и пострадавших в результате аварии нет, однако из-за аварии произошел сбой в графике движения ряда пассажирских поездов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги
В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожьяВ Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
Китайцы привезут в Украину новый кроссоверКитайцы привезут в Украину новый кроссовер
Стоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиковСтоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиков
Блок рекламы


Похожие новости
Вблизи аэропорта Алматы разбился военный самолет, есть жертвыВблизи аэропорта Алматы разбился военный самолет, есть жертвы
"Укрзализныця" на третий день возобновила движение через станцию Воскобойня после схождения с рельсов грузовых вагонов"Укрзализныця" на третий день возобновила движение через станцию Воскобойня после схождения с рельсов грузовых вагонов
В Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов, некоторые поезда задерживаютсяВ Днепропетровской области 8 грузовых вагонов сошли с рельсов, некоторые поезда задерживаются
Экспресс в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов на станции "Дарница"Экспресс в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов на станции "Дарница"
В Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поездаВ Кривом Роге с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда
Началась расшифровка черных ящиков АН-26, упавшего близ ЧугуеваНачалась расшифровка черных ящиков АН-26, упавшего близ Чугуева
ДТП с Аudi и полицейской машиной вблизи КиеваДТП с Аudi и полицейской машиной вблизи Киева
"Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ Киев - Харьков"Укрзализныця" возобновляет курсирование Интерсити+ Киев - Харьков
На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)На улице Закревского в Киеве вблизи школ установили лежачих полицейских (фото)
Поблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТППоблизу Миколаєва вантажівка збила прокурора, водій втік з місця ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости