Киев и Бровары соединят челночной электричкой
Для новой электрички планируют построить новую платформу ближе к центру.
Киев и Бровары соединят челночной электричкой, для которой будет построена новая железнодорожная платформа в пешеходной доступности от центра Броваров.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.
"Для реализации проекта железнодорожного сообщения Бровары-Киев «Укрзализныця» планирует полностью модернизировать 8 поездов, каждый из которых будет иметь 10 вагонов. По предварительному проекту электричка будет курсировать от новой платформы, которая будет построена возле стадиона «Спартак»", - написал Сапожко в фейсбуке.
В Киеве электричка будет делать остановку на станции "Дарница", а конечной точкой будет или центральный вокзал, или "Почайна". Оптимальный маршрут и график движения планируют определить на публичном обсуждении.
Стоимость проезда рассматривается на уровне 15 гривен.
"Считаю, что успешная реализация проекта поможет разгрузить пассажиропоток в часы «пик» и значительно сэкономит время на дорогу, ведь за 20-30 минут можно будет добраться до правого берега Киева без пересадок", - написал Сапожко.
Напомним, что в конце февраля президент Владимир Зеленский анонсировал проект по обновлению пригородного железнодорожного сообщения для Киева, Харькова и Днепра.
После этого в середине марта "Укрзализныця" запустила челночную электричку из Бучи в Киев (станция "Святошино"). По словам и.о. члена правления УЗ Александра Перцовского, эта электричка является началом проекта City Express, анонсированного Зеленским.