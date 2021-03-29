Киев и Бровары соединят челночной электричкой, для которой будет построена новая железнодорожная платформа в пешеходной доступности от центра Броваров.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"Для реализации проекта железнодорожного сообщения Бровары-Киев «Укрзализныця» планирует полностью модернизировать 8 поездов, каждый из которых будет иметь 10 вагонов. По предварительному проекту электричка будет курсировать от новой платформы, которая будет построена возле стадиона «Спартак»", - написал Сапожко в фейсбуке.

В Киеве электричка будет делать остановку на станции "Дарница", а конечной точкой будет или центральный вокзал, или "Почайна". Оптимальный маршрут и график движения планируют определить на публичном обсуждении.

Стоимость проезда рассматривается на уровне 15 гривен.

"Считаю, что успешная реализация проекта поможет разгрузить пассажиропоток в часы «пик» и значительно сэкономит время на дорогу, ведь за 20-30 минут можно будет добраться до правого берега Киева без пересадок", - написал Сапожко.

Напомним, что в конце февраля президент Владимир Зеленский анонсировал проект по обновлению пригородного железнодорожного сообщения для Киева , Харькова и Днепра.