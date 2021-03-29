Президент Египта объявил о разблокировании Суэцкого канала

Контейнеровоз удалось снять с мели.

Президент Египта объявил о разблокировании Суэцкого канала
Фото: Твіттер

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси объявил о разрешении кризиса в Суэцком канале, вызванного контейнеровозом Ever Given, севшим на мель 23 марта и полностью перегородившим движение.

"Гражданам Египта сегодня удалось положить конец кризису в Суэцком канале, несмотря на огромную техническую сложность, которая сопровождала этот процесс. Мир может быть уверен в прохождении необходимых товаров через эту навигационную артерию", - говорится в заявлении в фейсбуке Ас-Сиси.

Напомним, что транзит через Суэцкий канал около недели был перекрыт мощным 400-метровым контейнеровозом Ever Given, который шел из китайского города Шэньчжэнь в Роттердам. 23 марта во время прохождения по Суэцкому каналу судно потеряло управление и село на мель в условиях плохой видимости из-за песчаной бури.

Контейнеровоз удалось сдвинуть с мели только утром 29 марта.

Через Суэцкий канал проходит около 10% всей морской торговли. Альтернативный маршрут - вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Он где-то на две недели дольше и поэтому гораздо дороже.

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