Во Львове могут остановить общественный транспорт и закрыть детсады

Во Львове планируют ограничить курсирование общественного транспорта и закрыть детские сады, поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе не улучшается.

Об этом городской голова Львова Андрей Садовый заявил утром 29 марта, передает ZAXID.NET.

По словам Садового, в городе сейчас занято 1000 из 1300 коек для больных ковидом. Сейчас стоит задача иметь 2000 таких койко-мест.

"Каждый день все больше новых, сложных пациентов поступает. Несмотря на локдаун, динамика не спадает, напротив, есть рост. Поэтому сейчас никакого послабления карантина не будет. Сегодня на штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина... Если каждый день будет поступать по 50-70 новых больных, то ситуация будет очень критической. Если ничего не изменится, то может быть всеукраинский локдаун", - заявил Садовый в эфире радио "Люкс FM".

Мэр сообщил, что сейчас стоит вопрос о закрытии детских садов и ограничении курсирования общественного транспорта во Львове. "Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", - добавил он.

Сейчас общественный транспорт во Львове работает в обычном режиме с карантинными ограничениями: транспорт должен перевозить только пассажиров на сидячих местах, и они обязательно должны носить маски. Несмотря на это, водители не всегда следят за соблюдением этой нормы и допускают скопления людей в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов.

Напомним, с 19 марта во Львове ввели карантин "красного" уровня. Согласно тому решению, они должны были действовать до 28 марта. Однако уже 22 марта Львов продлил локдаун на неделю - до 4 апреля.

Как сообщалось, с 25 марта Львовская область находится в "красной" зоне. Правительство установило ограничения для красной зоны, среди которых запрет деятельности заведений питания, спортзалов, рынков, обязательное ношение масок на территориях общего пользования. Местные комиссии ТЭБ и ЧС могут расширять перечень карантинных ограничений.