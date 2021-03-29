ТОП-5 самых надежных авто по итогам 100 000 км пробега

Какие автомобили самые надежные в эксплуатации? Ответ на этот вопрос дали тесты немецкого журнала AUTO BILD. Эксперты DEKRA разобрали несколько десятков автомобилей, которые проехали 100 000 км (за 1-3 года) и назвали пять самых надежных.

5-е место - Toyota Prius IV

После 100 000 км пробега Prius выглядит таким же, каким он был в автосалоне. Специалисты говорят, что у него нет никаких технических проблем.

4-е место - Audi A4 Avant

Разборка этого автомобиля после 100 000 км пробега показала, что у него нет практически никаких повреждений. У специалистов, которые разобрали A4 Avant, не было претензий. Сейчас это один из самых надежных автомобилей в Европе.

3-е место - Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style

У владельцев Seat Ateca была только одна жалоба – из-за длительной поездки может заболеть спина. С технической точки зрения к этому автомобилю после 100 000 км пробега претензий нет.

2-е место - Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic

После 100 000 км пробега на этот автомобиль была только одна жалоба – на датчик парковки, который постоянно выдает сообщение об ошибке. В остальном качество и надежность на высоте.

1-е место - Audi A3 Sportback g-tron

Этот хэтчбек работает на метане. За 100 000 км от его владельцев жалоб не было. Разборка показала, что у него никаких повреждений или поломок нет. Это самый надежный автомобиль в рейтинге AUTO BILD.

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