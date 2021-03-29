Украинцам стало сложнее покупать б/у авто из Литвы

В Литве из-за пандемии коронавируса в 2020 году стоимость б/у автомобилей увеличилась на 30%, сообщает LRT. При этом снизилось предложение, а за въезд в Литву нужно теперь платить больше. В результате украинцам стало сложней покупать подержанные «евробляхи» на литовском рынке.

Продавцы на авторынке Каунаса говорят, что после того, как в Литве ввели карантин, количество покупателей стало значительно меньше. При этом стало сложней ввозить подержанные машины. Если до пандемии на рынке можно было выбрать из более 1 500 автомобилей, то сейчас - около 300.

Теперь украинцам, для того, чтобы въехать в Литву, нужно обязательно сдать тест COVID-19. Конечно, он должен быть отрицательным. При положительном тесте в страну не пустят.

Украинцам приходится больше тратить денег на поездку в Литву. По словам местных торговцев, украинцы приезжают на рынок, но чтобы покрыть расходы, покупают авто большими партиями.

Украинские перекупщики признались, что теперь они меньше зарабатывают при продаже в Украине автомобилей, которые они ввозят из Литвы.

Интересно, что литовцы в среднем тратят на покупку автомобиля 5 тысяч евро. Чаще всего они покупают 10-летний немецкий автомобиль среднего или высшего класса. В лидерах – VW и BMW.

Ранее стало известно, что в Украине введут льготный период для растаможки автомобилей с иностранной регистрации. Стоимость растаможки не превысит 1 000 евро.