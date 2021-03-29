Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале 23 марта, сняли с мели, сообщает транспортная компания Inchcape в Twitter. Пока неясно, как скоро канал будет открыт для движения судов.

По данным Bloomberg, снять судно с мели удалось после того, как спасательные команды извлекли 27 тыс. кубометров песка, в котором застрял контейнеровоз.

В свою очередь газета The Wall Street Journal со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа информирует, что контейнеровоз пока удалось снять с мели частично. Сейчас буксиры пытаются выровнять курс судна. "Это хорошая новость, — сказал Рабиа. — Мы еще не закончили, но оно сдвинулось с места".

23 марта Ever Given перегородило южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла. Контейнеровоз длиной 400 м и грузоподъемностью порядка 224 тыс. т направлялся из Китая в Нидерланды.

В итоге движение по каналу оказалось заблокированным. Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, 26 марта заявляла, что потребуется как минимум два-три дня, чтобы снять судно с мели. В связи с этим образовался затор более чем из 450 судов, указывает Bloomberg. Агентство писало, что застрявшие грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей выдвинулась в обход Африки. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет терял около $14 млн в день.



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