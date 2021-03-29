Дефицит батарей: Илон Маск выразил сомнения, что производство грузовиков Tesla Semi начнётся в этом году

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) поставил под сомнение достаточность объёма производства батарей и начало производства грузовиков в этом году. Tesla Semi, программа по выпуску электрического тягача, уже столкнулась с несколькими задержками — изначально выход на рынок планировалось осуществить в 2019 году.

В последнее время казалось, всё изменилось, и грузовики Tesla Semi выглядели уже готовыми к запуску. Прошлым летом Илон Маск сказал сотрудникам по электронной почте, что пришло время запустить массовое производство тягачей Semi. В этом году Tesla говорила, что электромобиль поступит в производство ближе к концу года и будет поставлен некоторым клиентам.

Компания действительно движется к цели: новые прототипы Semi были замечены на дорогах впервые с тех пор, как первые два прототипа были представлены в 2017 году. А недавно Tesla опубликовала видео испытательного заезда грузовика. Наконец, на прошлой неделе PepsiCo, один из крупнейших заказчиков Semi, заявил, что они ожидают поставку 15 грузовиков Tesla до конца года.

Однако господин Маск несколько охладил пыл поклонников. На вопрос о том, как дела у Semi, он ответил: «Мы слишком ограничены в объёме выпуска аккумуляторных ячеек, но, возможно, в следующем году будет всё в порядке». Комментарий довольно расплывчатый, чтобы точно говорить о том, что Tesla вообще не выпустит в этом году ни одного серийного автомобиля Semi, но Илон Маск явно даёт понять, что рассчитывать на массовое производство не стоит. Кстати, в январе он уже указывал на дефицит аккумуляторов в качестве причины, по которой производство Semi ещё не началось.

Аккумуляторная ячейка Tesla 4680 (Tesla)

Tesla в настоящее время производит только батареи 4680 на своём пилотном заводе во Фремонте. Даже несмотря на то, что это всего лишь «пилотный завод», Tesla планирует увеличить его производственную мощность до нескольких гигаватт-часов. Этого было бы достаточно, чтобы произвести какое-то заметное количество тягачей, но Tesla также должна направлять часть аккумуляторов для поддержки производства Model Y на берлинском заводе компании, пока не сможет нарастить там местный выпуск аккумуляторов 4680.



