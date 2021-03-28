Самая необычная задняя оптика в истории мирового автопрома

В последнее время особо популярны фонари в духе Bugatti Chiron и плавающие указатели поворотов, как у прочих премиум и люкс-каров. Это всё красиво и круто, но если говорить о задних фонарях в целом, то самые впечатляющие и необычные были придуманы еще в конце 60-х годов прошлого века, пишет «ТопЖыр» .

В частности, речь идет про концепт-кар Chevrolet Corvette Manta Ray 1969 года. Он первым и, по сути, единственным в мире получил… выдвижные стоп-сигналы!

Самое же любопытное, что несмотря на визуальный эффект, на самом деле подымались не фонари, а набор зеркал. Зеркала переворачивались при резком торможении, и фактические стоп-сигналы, которые находились внутри машины лицом вверх, отражались от них.