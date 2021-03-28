Самая необычная задняя оптика в истории мирового автопрома

В последнее время особо популярны фонари в духе Bugatti Chiron и плавающие указатели поворотов, как у прочих премиум и люкс-каров. Это всё красиво и круто, но если говорить о задних фонарях в целом, то самые впечатляющие и необычные были придуманы еще в конце 60-х годов прошлого века, пишет «ТопЖыр».

В частности, речь идет про концепт-кар Chevrolet Corvette Manta Ray 1969 года. Он первым и, по сути, единственным в мире получил… выдвижные стоп-сигналы!

Самое же любопытное, что несмотря на визуальный эффект, на самом деле подымались не фонари, а набор зеркал. Зеркала переворачивались при резком торможении, и фактические стоп-сигналы, которые находились внутри машины лицом вверх, отражались от них.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в УкраинеRenault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине
"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранатеВ Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате
Киев решил не останавливать общественный транспортКиев решил не останавливать общественный транспорт
Блок рекламы


Похожие новости
В Сети показали, как работает самая большая в мире автомойкаВ Сети показали, как работает самая большая в мире автомойка
Названа самая опасная дорожная развязка в УкраинеНазвана самая опасная дорожная развязка в Украине
В Украине появилась самая быстрая Toyota CamryВ Украине появилась самая быстрая Toyota Camry
В продаже появилась самая дешевая новая Skoda OctaviaВ продаже появилась самая дешевая новая Skoda Octavia
В Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли метроВ Нью-Йорке впервые в истории планово закрыли метро
В Германии доля рынка электромобилей достигла 9,2 %, Tesla Model 3 — самая популярная модельВ Германии доля рынка электромобилей достигла 9,2 %, Tesla Model 3 — самая популярная модель
Sony представила первый в своей истории электромобильSony представила первый в своей истории электромобиль
800-километровый пролив Дрейка впервые в истории пересекли на гребной лодке800-километровый пролив Дрейка впервые в истории пересекли на гребной лодке
Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - КличкоКиевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.
Последние новости
Подгружаем последние новости