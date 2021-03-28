В Японии не понимают льготы для «евроблях» в Украине

Японские автопроизводители не понимают, почему в Украине дают льготы на растаможку б/у автомобилей, но не поддерживают покупку современных машин, которые не вредят экологии. Об этом рассказал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Он отметил, что в структуре японского экспорта в Украину большое количество занимают автомобили.

Корсунский заявил, что японские автопроизводители не понимают позицию Украины. По их мнению, нужно поддерживать покупателей современных экологически чистых машин, а не старых «евроблях».

Дипломат считает, что Украина должна решить этот важный вопрос. Иначе в нашу страну продолжит попадать старая, некачественная продукция.

Между тем, Верховная рада уже утвердила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение на определенный период льготной растаможки. Ожидается, что легализовать машину можно будет не дороже 1 тысячи евро.

Ранее стало известно, что владельца «евробляхи» за 700 долларов оштрафовали на 1 млн гривен.