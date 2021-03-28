Японский электромобиль для каршеринга за $25 000 умеет плавать

Трагедия 2011 года, когда землетрясение и цунами не только вызвали выброс радиоактивных веществ на АЭС в Фукусиме, но и принесли значительные разрушения инфраструктуры, заставила японских инженеров чаще думать о защите от подобных ситуаций. В результате был создан компактный электромобиль, который способен не только преодолевать броды, но и плавать.

Японский электромобиль для каршеринга за $25 000 умеет плавать

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Основная часть серийных электромобилей имеет типовую компоновку, когда блок тяговых аккумуляторов расположен под полом салона. Некоторые производители пытаются интегрировать его в раму для большей жёсткости, но сама по себе электроника остаётся достаточно уязвимой как для механического воздействия, так и для погружения в воду. Впрочем, марке Jaguar, например, удалось научить свой электрический кроссовер I-Pace преодолевать брод глубиной в полметра, но эту возможность изначально закладывали в техническое задание.

Как сообщает Nikkei Asian Review, молодая японская компания Fomm, которая с 2019 года выпускает и продаёт в Таиланде компактные электромобили для городской эксплуатации, на японский рынок собирается вывести модифицированную версию транспортного средства, которая не только сможет преодолевать броды, но и передвигаться по воде, сохраняя плавучесть. Габаритные размеры транспортного средства не превышают 2,6 метров в длину и 1,3 метра в ширину, при этом в салоне способны разместиться четыре человека. Максимальная скорость электромобиля достигает 80 км/ч, заряда тяговой батареи хватает на 166 км пробега.

При цене около $25 000 такой электромобиль является привлекательной покупкой для служб каршеринга. В текущем году Fomm планирует реализовать в Японии 350 машин модели One. Они способны передвигаться по затопленным дорогам, а при потере контакта колёс с твёрдым покрытием за счёт специальной формы колёсных дисков позволяют передвигаться по воде и менять направление.

С апреля 2019 года Fomm удалось продать в Таиланде 400 экземпляров электромобиля, который в местной спецификации плавать не умеет. В планы компании входит увеличение объёмов производства до 5000 тысяч машин ежегодно, пятая часть будет экспортироваться в Японию. Компания была основана в 2013 году выходцем из Toyota Motor, Хидео Цурумаки (Hideo Tsurumaki), который изначально хотел создать электромобиль-амфибию, помня о последствиях страшного наводнения 2011 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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