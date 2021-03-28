В Киеве передумали повышать цены на проезд в марте

Проезд в столичном транспорте должен был повысится в цене с 27 марта до 10 гривен. Однако, городская власть смогла договориться с перевозчиками, чтобы до конца карантина цены на проезд для киевлян не повышали.

В Киеве передумали повышать цены на проезд: перевозчикам сняли карантинные ограничения

Главная претензия перевозчиков была связана с тем, что им ограничили разрешенное для перевозки количество пассажиров до 50% от вместимости салона. Пассажиропоток и так сейчас уменьшился, а дополнительные ограничения бьют по карману перевозчиков, которые уже не в состоянии покрыть все свои расходы.

После того, как маршрутчики забунтовали против штрафов и ограничений,им разрешили перевозить одновременно 22 пассажира вместо 11, как было до локдауна. Такое решение столичной власти даст возможность перевозчикам окупить расходы на покупку топлива и выплату зарплаты работникам, что позволит сдержать рост цен на проезд.

В Киеве передумали повышать цены на проезд: перевозчикам сняли карантинные ограничения

Глава Ассоциации перевозчиков Игорь Мойсеенко заявил, что после введения Киева в "красную" зону маршрутчикам ограничили перевозки. Этот вопрос долго обсуждался, но киевская городская власть пошла им навстречу.

На следующей неделе в Киевской городской госадминистрации состоится круглый стол с участием перевозчиков, на котором будет принято решение по обеспечению качественных перевозок и предотвращению банкротства.

Повышение цен на проезд с конца марта должно было коснуться 30-40% маршруток в столице. Стоимость проезда в маршрутках Киевской области выросла еще в феврале. В частности, добраться из Киева в Обухов и Украинку стоит 38 гривен, доехать в Ирпень — 20 гривен, в Вышгород — 18 гривен.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже в этом году появятся новые комфортабельные 12-метровые автобусы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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