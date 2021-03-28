В Мексике разбился легкомоторный самолет, шесть человек погибли

В пограничном штате Сонора на севере Мексики разбился небольшой самолет, который летел в Аризону, погибли шестеро человек.

Об этом пишет apnews.com.

Еще один человек получил ранения.

Легкомоторный самолет Cessna вылетел из города Эрмосильо, авария произошла вскоре после взлета.

Среди погибших был чиновник из департамента по экономическому развитию штата Сонора Леонардо Чискомани.

Также погиб пилот.

Прокуратура заявила, что причина авиакатастрофы выясняется.