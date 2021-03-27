"Укрзализныця" обновила информацию об ограничениях движения в "красных" зонах

Продажа билетов, а также высадка-посадка пассажиров пока ограничены в четырех областях.

АО "Укрзализниця" обновила информацию по пассажирским перевозкам в "красных" зонах согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Черниговская область: "красная зона" с 00:00 29 марта. Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым, в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе", - сказано в сообщении.

В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся, отмечают в УЗ.

В Николаевской области до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет. Впрочем отмечается, что "Укрзализныця" вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться.

Во Львовской области высадка и посадка пассажиров не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно, в зависимости от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.

В Киеве и Киевской, Сумской, Одесской областях ограничений высадки-посадки нет.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях ограничение продажи билетов, а также высадка-посадка продлены до 6 апреля включительно. Назначено 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.

Также решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенская и Черкасская области не переведены в категорию "красных зон", а потому никаких ограничений железнодорожного движения там не применяется.

Как сообщали, 27 марта МОЗ уменьшило количество "красных" регионов с 13 до 10-ти. “Оранжевыми” стали Ровненская, Черкасская и Черниговская области.

В "красной зоне" остались Киев , Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.

В "желтой" карантинной зоне находится только Херсонская область. В "зеленой" зоне нет ни одного региона Украины.

В то же время, напомним, согласно решению заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Черниговской области с понедельника, 29 марта, будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.