"Укрзализныця" обновила информацию об ограничениях движения в "красных" зонах
Продажа билетов, а также высадка-посадка пассажиров пока ограничены в четырех областях.
АО "Укрзализниця" обновила информацию по пассажирским перевозкам в "красных" зонах согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Черниговская область: "красная зона" с 00:00 29 марта. Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинскому направлению 24 рейса в день), которым, в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе", - сказано в сообщении.
В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдения масочного режима. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся, отмечают в УЗ.
В Николаевской области до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет. Впрочем отмечается, что "Укрзализныця" вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться.
Во Львовской области высадка и посадка пассажиров не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно, в зависимости от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.
В Киеве и Киевской, Сумской, Одесской областях ограничений высадки-посадки нет.
В Черновицкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Закарпатской областях ограничение продажи билетов, а также высадка-посадка продлены до 6 апреля включительно. Назначено 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях.
Также решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенская и Черкасская области не переведены в категорию "красных зон", а потому никаких ограничений железнодорожного движения там не применяется.
Как сообщали, 27 марта МОЗ уменьшило количество "красных" регионов с 13 до 10-ти. “Оранжевыми” стали Ровненская, Черкасская и Черниговская области.
В "красной зоне" остались Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области.
В "желтой" карантинной зоне находится только Херсонская область. В "зеленой" зоне нет ни одного региона Украины.
В то же время, напомним, согласно решению заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Черниговской области с понедельника, 29 марта, будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.