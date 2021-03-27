Двум кораблям под польским флагом грозят санкции из-за причастности к "Северному потоку-2"
Польша начала процедуру снятия их с учета.
Два корабля Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащие немецкому судовладельцу, но плавающие под польским флагом, будут рассматриваться как суда, которые нарушают санкции против строительства роSSийского газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, пишет biznesalert.pl.
Оба судна были зарегистрированы в Морской палате в Гданьске.
Витковский добавил, что все документы, представленные службами, связанными с безопасностью Польши, уже проанализировали.
"Мы приняли решение начать процедуру снятия их с учета под польским флагом. Так, чтобы Польша не имела отношения к этим двум агрегатам", - добавил он.
Заместитель министра подчеркнул, что "ни одно из судов, плавающих под нашим флагом, не может ограничивать экономические интересы польского государства".
Напомним, сенаторы США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2", ведь если строительство "Северного потока-2" будет продолжаться, то газопровод будет полностью построен в этом году.