Двум кораблям под польским флагом грозят санкции из-за причастности к "Северному потоку-2"

Польша начала процедуру снятия их с учета.

Два корабля Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащие немецкому судовладельцу, но плавающие под польским флагом, будут рассматриваться как суда, которые нарушают санкции против строительства роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Гжегож Витковский, пишет biznesalert.pl.

Оба судна были зарегистрированы в Морской палате в Гданьске.

Витковский добавил, что все документы, представленные службами, связанными с безопасностью Польши , уже проанализировали.

"Мы приняли решение начать процедуру снятия их с учета под польским флагом. Так, чтобы Польша не имела отношения к этим двум агрегатам", - добавил он.

Заместитель министра подчеркнул, что "ни одно из судов, плавающих под нашим флагом, не может ограничивать экономические интересы польского государства".