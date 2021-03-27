В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья

В 2020 году в Европе начались продажи нового пикапа Dacia Duster, который построен на базе кроссовера Duster. Он хотя и обладает определенными внедорожными способностями, но они не слишком впечатляющие. Поэтому парни из немецкого ателье Taubenreuther доработали этот пикап специально для бездорожья.

В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья

У тюнингованного Duster дорожный просвет на 35 мм больше, чем у стандартной версии. Ему добавили специальные амортизаторы, новые легкосплавные диски с внедорожными шинами, а также лебедку, рассчитанную на 2,4 тонны буксировочных усилий.

Кроме того, днище теперь защищено тремя алюминиевыми пластинами. На грузовой отсек установили специальную стойку, а сверху – светодиодную панель Osram FX1000 (она светит на расстоянии до 600 метров).

В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья

Произошли ли какие-то изменения в салоне – не сообщается. Судя по всему, если там и были доработки, то минимальные.

В Германии Dacia Duster подготовили для бездорожья

Ранее стало известно, что Dacia Duster нового, третьего поколения, может потерять полный привод. Дело в том, что его, возможно, построят на платформе CMF-B.


Максимов Віталій, Тудей

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