"Антонов" может заработать на "пробке" в Суэцком канале: украинский концерн предложил свои услуги

Украинский авиаконцерн "Антонов" может заработать неплохие деньги на "пробке" в Суэцком канале. Концерн предложил мировым компаниям свои услуги по перевозке грузов отечественными транспортными самолетами.

Украинский концерн “Антонов“ может неплохо заработать на “пробке“ в Суэцком канале

Соответствующее объявление появилось на странице авиаконцерна "Антонов" в Twitter.

"Наши самолеты могут перевести до 150 т груза. Доставим ваши грузы воздухом в любую точку мира", – говорится в сообщении.

Украинский концерн “Антонов“ может неплохо заработать на “пробке“ в Суэцком канале

Правда, наши соотечественники могли бы предложить свои услуги немного раньше. Ведь в проблема в Суэцком канала возникла еще 23 марта. Именно тогда в канале сел на мель гигантский контейнеровоз Ever Given. С тех пор движение судов по каналу парализовано. Причиной аварии с контейнеровозом называют сильный ветер, который загнал судно на мель.

В итоге, в Суэцком канале образовалась "пробка" из более сотни судов. Специалисты подсчитали, что каждый час блокирования канала обходится мировой экономике в 400 миллионов долларов в час. При этом ежедневно каналом провозят грузы общей стоимостью почти 10 миллиардов долларов: 5,1 млрд – в направлении на запад и 4,5 млрд – на восток.

И вот это все застопорилось и уже четвертый день не может тронуться с места. Вчерашние попытки снять контейнеровоз с мели потерпели фиаско. Сегодня, говорят, его немного смогли сдвинуть с места после того, как из-под носовой части судна было извлечено около 20 тысяч тонн грунта. Однако до полного разблокирования канала еще далеко. Потомки фараонов (Суэцкий канал находится в Египте), очевидно, не владеют теми технологиями, какими владели их предки, построившие гигантские пирамиды.

Поэтому услуги украинского авиаконцерна "Антонов" в эти дни были бы очень кстати. Ведь на службе у концерна имеется самый крупный в мире транспортный самолет "Мрія", грузоподъемность которого составляет 250 тонн.

Украинский концерн “Антонов“ может неплохо заработать на “пробке“ в Суэцком канале

В общем, если "пробка" в канале "не рассосется" еще несколько суток, то "Антонов", вероятно, сможет подзаработать.


Марченко Любов, Тудей

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