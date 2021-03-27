Автобусы, в которых будет комфортно всем: Киев возьмет кредит для закупки 12-метровых автобусов

В Киеве , уже в этом году, появятся новые комфортабельные автобусы, которые будут куплены за кредитные деньги. Городская власть намерена взять в долг на покупку этих автобусов 18,6 миллиона евро. Первые машины из этой партии могут появиться на улицах столицы уже в 2021 году.

Для покупки новых автобусов столичное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер. Заявки участников тендера будут рассматривать с 5 мая. А деньги на приобретение новых машин обещает дать столице Европейский банк.

В новых автобусах будет предусмотрен максимум комфорта для пассажиров. Причем, для пассажиров разных групп, включая и людей с ограниченной мобильностью. В огромном 12-метровом автобусе будет много места для стоячих пассажиров, а также низкий пол и удобная посадка, что особенно важно для людей с инвалидностью.

Предусмотрено также одно специализированное место для инвалидной коляски. Общая вместимость салона будет составлять 105 человек. Причем, благодаря просторной планировке эти 105 человек не будут "висеть" друг на друге.

Кроме того, новые автобусы будут работать на дизеле и, соответственно, впишутся в рамки экологических стандартов.

Если все пойдет, как задумано (тендер состоится, победитель определится и кредит дадут в положенное время), то уже через 8 месяцев после подписания соглашения планируют получить первую партию новых автобусов и выпустить их маршруты. А весь остальной заказ поступит не позднее 22 месяцев с момента подписания договора. Таким образом столичная мэрия намерена модернизировать автопарк городского общественного транспорта.