Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз надеются разблокировать к вечеру субботы

Для углубления берегов и дна канала были задействованы 10 буксиров.

Контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, могут сдвинуть с места уже в субботу, 27 марта.

Об этом заявили владельцы судна, пишет BBC.

Президент Shoei Kisen Юкито Хигаки на пресс-конференции сообщил, что для углубления берегов и дна канала были задействованы 10 буксиров. Он отметил, что сейчас продолжаются работы по удалению наносов с использованием дополнительных инструментов для дноуглубительных работ.

Фото: ЕРА/UPG

Хигаки добавил, что снять судно с мели надеются вечером в субботу по токийскому времени.

США также предложили прислать помощь, в частности, группу экспертов ВМС.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, судно Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine село на мель в узком судоходном Суэцком канале во вторник, 23 марта.

С тех пор контейнеровоз блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров, связывающих Азию и Европу.

Блокирование стало причиной огромного затора для более 200 судов в Красном море.

Аналитики профильного издания Lloyd's List подсчитали, что в заторе застряли грузы на общую сумму 9,6 млрд долларов.