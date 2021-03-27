Китайцы привезут в Украину новый кроссовер

В Китае официально представили обновленный кроссовер Haval H6, который называется National Tide Edition. Возможно, вскоре эта новинка попадет и в Украину, так как в нашей стране продается Haval H6.

National Tide Edition получил новую решетку радиатора, новые колесные диски, а некоторые элементы кузова имеют черную отделку. Интересно, что дизайн радиаторной решетки может отличаться по типу двигателя.

Покупателям также предложат «спортивную» версию Haval H6 GT. На дороге ее можно будет отличить по черному цвету кузова, и ярко-красным тормозным суппортам, задним фонарям и передним кронштейнам.

В салоне появилась интеллектуальная система Tencent TAI3.0, новое четырехспицевое рулевое колесо, мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, новый рычаг переключения передач.

В линейку двигателей по-прежнему входят 1,5 л мотор (150 и 169 л.с.) и 2,0 л силовой агрегат на 224 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатый «автомат».

В Украине сейчас Haval H6 в базовой комплектации стоит от 602 748 грн. Он оснащается мотором 2.0i мощностью 190 л.с.

Ранее мы сообщили, что в Китае нашли кладбище элитных автомобилей.