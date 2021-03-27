Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку, - Чернышов

Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего, отметил Министр развития общин.

Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку, - Чернышов
Фото: ukrinform.ua

Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку.

Об этом шла речь во время встречи Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей автозаправочных станций, сообщил Урядовий портал.

На встрече обсудили результаты отработки проблемы незаконной торговли горючим и детенизации рынка.

"В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Продолжается работа по выявлению незаконного оборота горючего. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку", - отметил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Представители Ассоциации отметили, что выступают за честную конкуренцию в пределах правового поля. В каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего.

"Наши стратегические задачи - закрыть теневой рынок топлива, поддержать полную и прозрачную фискализацию, а также создать условия для прогнозирования цен на горючее", - добавил министр.

Напомним, Служба безопасности Украины назначила ряд экспертиз по делу сети АЗС Glusco, на объектах которой прошли обыски.

В 2016 году "Роснефть", на базе бывших заправок которой была создана сеть, решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывают с Виктором Медведчуком.

Уголовное производство, в рамках которого прошли обыски, расследуется по ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем) ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Сама сеть отрицает причастность к уклонению от уплаты налогов.

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