В Украине сделали электрический “Запорожец“: до 100 км разгоняется за 5,5 секунды

В Украине автолюбитель по имени Всеволод сделал уникальный электромобиль, который до 100 км/ч разгоняется всего за 5,5 секунды. Самое интересное, что такими динамическими характеристиками обладает ЗАЗ-966 1971 года выпуска. Именно он подвергся доработке.

В Украине сделали электрический “Запорожец“: до 100 км разгоняется за 5,5 секунды

Вначале энтузиаст взялся за разработку самого проекта. То есть он подошел к решению поставленной перед собой задачи как настоящий инженер.

После этого ему пришлось немало времени потратить на поиск аккумуляторов, двигателя, контроллера, зарядного устройства, педали акселератора и т.д. Причем, на это понадобилось не только много времени, но и денег.

В Украине сделали электрический “Запорожец“: до 100 км разгоняется за 5,5 секунды

Батарею взяли у американского электромобиля Chevrolet Volt, а двигатель – у эклектического Fiat.

В результате получилась асинхронная трехфазная электрическая машина с жидкостным охлаждением, которой требуется номинальное напряжение 400 вольт и ток 100-500 ампер.

Пока этот проект ещё не закончен. Но ходовые испытания показали, что электрический ЗАЗ до 100 км/ч разгоняется всего за 5,5 секунды при максимальной скорости 150 км/ч.

В Украине сделали электрический “Запорожец“: до 100 км разгоняется за 5,5 секунды

Ранее мы показали болид «Формулы-1», который сделали на базе «Запорожца».


Максимов Віталій, Тудей

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