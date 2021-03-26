Xiaomi планирует выпускать собственные электромобили. Акции компании взлетели на 9%

Китайский IT-гигант Xiaomi планирует производить электромобили на одном из крупнейших автомобильных заводов Great Wall Motor. Об этом пишет Reuters.

Xiaomi планирует выпускать собственные электромобили. Акции компании взлетели на 9%
Фото: ixbt.com

Что известно о планах

Электромобили будут рассчитаны на массовый рынок, и их выпуск должен начаться в 2023 году. Официально компании должны объявить о партнерстве в начале следующей недели.

Намерение Xiaomi выпускать электромобили продиктовано тем, что хотя на смартфоны приходится большая часть бизнеса компании, этот сектор приносит незначительную маржу.

Электрокары позволят инвесторам более оптимистично посмотреть на Xiaomi.

У Great Wall уже есть свой серийный электромобиль Ora. Компания также строит в Китае сборочный цех для совместного электропроекта с BMW. Акции Great Wall в Гонконге выросли более чем на 15%, в Шанхае — на 10%.

Реакция рынка

После выхода новости, акции Xiaomi подорожали по итогам пятничных торгов на Гонконгской бирже на 6,28%, при этом на пике рост котировок превышал 9,4%.

Акции Great Wall 26 марта также подорожали — на 10,38% на Гонконгской бирже (на пике рост превышал 15,4%) и на 10% в Шанхае.

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