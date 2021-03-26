Производство автомобилей в Великобритании обвалилось до рекордного уровня

Производство автомобилей в Великобритании обвалилось до рекордного уровня

Производство автомобилей в Великобритании в феврале сократилось на 14%, до 105 тыс. автомобилей. Такие данные в пятницу опубликовало Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании (SMMT). Это худшие февральские результаты более чем за десятилетие, в целом производство автомобилей снижается уже 18-й месяц подряд.

Особенно сильно упало производство автомобилей для внутреннего рынка — на 34,9%, производство на экспорт снизилось на 8,1%. На экспорт приходится 83,2% всего британского автопроизводства, на внутренний рынок идет лишь 16,8% произведенных в стране автомобилей. В SMMT плохие результаты за февраль объясняют сохраняющимся воздействием пандемии, в числе прочего на автопродажи негативно влияет продолжающееся закрытие автосалонов, новые таможенные процедуры в связи с «Брекситом» и сложности с цепочками поставок. В числе прочего на мировое автопроизводство негативно влияет дефицит полупроводников — многие компании из-за этого уже сократили или временно останавливали производство.

SMMT прогнозирует, что в 2021 году автопроизводство вырастет на 15,8% в сравнении с прошлым годом, оказавшимся для сектора худшим с 1984 года. "К счастью, есть некоторые просветы: британские автосалоны должны вновь открыться 12 апреля, вакцинация демонстрирует прогресс и есть конкретные планы по восстановлению экономики", — считает глава SMMT Майк Хоуиз.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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