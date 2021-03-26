Кличко рассказал, как идут ремонты дорог в Киеве

Работы по реконструкции и капитальному ремонту в этом году проведут на почти 20 объектах дорожной инфраструктуры.

Кличко рассказал, как идут ремонты дорог в Киеве
Фото: kyivcity.gov.ua

Несмотря на коронакризис, столичная власть капитально ремонтирует ряд дорог. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга и показал видео со стройплощадки капитального ремонта улицы Милославской на Троещине.

«Несмотря на кризис, вызванный пандемией, столица продолжает обновлять устаревшую инфраструктуру – дороги, путепроводы, другие важные объекты. В первую очередь те, которые не ремонтировали много лет. Киев уже начал дорожный сезон. В частности, в марте приступили к капитальному ремонту на улице Милославской, на Троещине. Эту дорогу не обновляли 37 лет, с тех пор, как построили», – сообщил Кличко.

Он сообщил, что всего в этом году работы по реконструкции и капитальному ремонту осуществят на почти 20 объектах дорожной инфраструктуры. Сейчас продолжаются работы на Пейзажной аллее, на улице Борщаговской, Индустриальном путепроводе.

«В ближайших планах - начало капремонта улицы Льва Толстого, путепровода на улице Льва Толстого над железной дорогой, продолжение работ на улицах Ивана Франко и Чернобыльской, начало обновления Кольцевой дороги. Кроме того, около 50 улиц обновят текущим средним ремонтом. В частности: Дорогожицкую, Тургеневскую, Автозаводскую и другие», – отметил Кличко.

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