“Ощадбанк“ распродает на аукционе б/у автомобили от 1 000 долларов

"Ощадбанк" выставил на государственный онлайн-аукцион OpenMarket несколько своих б/у автомобилей, которые может купить любой желающий. Цены на них начинаются от 1 000 долларов.

В частности, на аукционе банк продаст 16 подержанных автомобилей. Самым недорогим из них является седан ГАЗ-3110 1998 года выпуска. За него хотят получить не менее 26 240 гривен.

За 27 950 гривен на аукцион выставлен ВАЗ-21074 2004 года выпуска, а за 36 520 гривен - ВАЗ-21099 1999 года выпуска.

Иномарки представлены только универсальным фургоном Ford Transit Connect 2010-2011 годов выпуска. Их цена составляет от 72 520 до 79 880 гривен.

Аукцион состоится 2 апреля. Заявки на участие можно подать до 9:00 1 апреля на сайте СП Сетам.

Ранее эксперты рассказали, какие б/у автомобили можно купить в Украине и Европе всего за 1 тысячу долларов.