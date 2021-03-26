SkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въезда

Авиакомпания SkyUp Airlines запускает рейсы из трех украинских городов в кипрский город Ларнака. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

SkyUp запускает рейсы на Кипр. Новые условия въезда

Откуда будет летать авиакомпания

Авиарейсы в Ларнаку будут осуществляться из Киева, Харькова и Запорожья.

Из Киева рейсы стартуют с 17 апреля. Они будут осуществляться один-два раза в неделю. С мая — четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам.

Из Харькова рейсы запускаются с 1 мая по вторникам и субботам.

Из Запорожья авиакомпания будет летать с 31 мая по понедельникам.

Правила для украинцев

Кипр с 1 апреля откроется для туристов из Украины. Сейчас поездки с целью туризма для граждан этих стран запрещены. Новые условия въезда будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, откуда прилетит путешественник.

Если страна окажется в зеленой зоне, то для въезда на Кипр не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус.

Для туристов из оранжевой зоны обязательно необходимо пройти ПЦР-тест не более чем за 72 часа до вылета на Кипр.

Для красной зоны обязательным является тестирование за 72 часа до вылета на Кипр и по прилету на Кипр. В аэропорту Ларнаки анализ стоит 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро. Результат присылается в течение 3 часов.

Если тест покажет негативный результат, т. е. что человек не болен, он не должен проходить карантин.

Туристы из всех стран перед вылетом должны будут заполнить электронную анкету на платформе Cyprus Flight Pass.

Ожидается, что правительство Кипра опубликует свежий список распределения стран по зонам в ближайшие дни.

Напомним

Ранее SkyUp Airlines анонсировал запуск авиарейсов из Киева на Мальту. Первый рейс запланирован на 29 мая.

29 марта SkyUp запускает новый авиарейс из Киева в Берлин.

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