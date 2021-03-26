Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса

Со вторника судно блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров.

Спутники калифорнийской компании Planet Labs показали из космоса судно Ever Given, севшее на мель в Суэцком канале.

Как сообщает издание Space, на фото видно само судно, а также десятки других, которым заблокировано движение через канал.

Отмечается, что спутники Planet Labs могут распознавать на Земле объекты размером в 3 метра. Сейчас таких работающих спутников на орбите - около 150.

Фото: space.com

Фото: space.com

Напомним, судно Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine село на мель в узком судоходном Суэцком канале во вторник. С тех пор контейнеровоз блокирует транзит в обоих направлениях через один из самых загруженных в мире каналов перевозки товаров, связывающих Азию и Европу.

Аналитики профильного издания Lloyd's List подсчитали, что в заторе застряли грузы на общую сумму 9,6 млрд долларов.