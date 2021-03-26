В Украине появился новый Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

В Украине дилеры компании Toyota начали прием заявок на новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. В комбинированном цикле он расходует всего 1,2 л топлива на 100 км пути.

Внешне RAV4 Plug-in Hybrid отличается от версии с «мягкой» гибридной силовой установкой декоративной металлизированной вставкой на переднем бампере, затемненным дизайном передних фар, затемненной отделкой радиаторной решеткой, черного цвета защитной накладкой заднего бампера. Колесные диски – 19-дюймовые.

В базовой комплектации есть подогрев всех сидений, электропривод передних сидений, двухзонный кондиционер, информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем.

Силовая установка состоит из 2,5 л гибридного бензинового двигателя мощностью 185 л.с., электромотора и литий-ионного аккумулятора. Общая мощность силовой установки – 306 л.с. На электротяге этот кроссовер может проехать 70 км.

Уровень выбросов СО2 составляет 27 гр/км, а расход топлива в комбинированном цикле - 1,2 л на 100 км пути.

Ранее стало известно, что внедорожники Toyota Land Cruiser 300 и Prado в новом поколении станут гибридами. То есть они получат версию с гибридной силовой установкой.