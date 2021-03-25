Украинский производитель автомобилей Skoda заявил о многомиллионных убытках

Завод «Еврокар», который является одним из двух в Украине производителей автомобилей и сейчас собирает автомобили Skoda, в 2020 году получил убытки в размере 40,6 млн гривен. Об этом сообщают украинские СМИ.

Украинский производитель автомобилей Skoda заявил о многомиллионных убытках

2020 год оказался трудным годом для «Еврокара». Этот завод выпустил 3 386 автомобилей Skoda, что на 46% меньше, чем в 2019 году. Не удивительно поэтому, что по итогам года были получены серьезные убытки.

Между тем, в 2019 году прибыль «Еврокара» составила более 213 млн гривен.

На 27 апреля запланировано общее собрание акционеров «Еврокара». На нем будут обсуждать нераспределенную прибыль, которая сейчас составляет 80,9 млн гривен.

Ранее стало известно, что в 2020 году в Украине продали 5,09 тыс. новых автомобилей Skoda, что на 18% меньше, чем в 2019 году. Правда, это не помешало чешскому автогиганту занять четвертое место по продажам в нашей стране в прошлом году.

Напомним, что сейчас Skoda разрабатывает удлиненную версию Skoda Octavia. У нее салон будет еще более просторным, чем у стандартной Octavia.


Максимов Віталій, Тудей

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