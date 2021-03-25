Житомирский бронетанковый завод передаст ВСУ 26 БМП, изъятых у польского поставщика

Согласно контракту, заключенному еще в 2017 году, польская компания должна была поставить более 90 единиц техники, но украинская сторона получила лишь 20 машин.

Житомирский бронетанковый завод передаст ВСУ 26 БМП, изъятых у польского поставщика
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", возобновило и подготовило к передаче Вооруженным силам Украины 26 БМП-1АК, которые ранее по решению суда были принудительно изъяты у польского поставщика.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Согласно контракту, заключенному еще в 2017 году, польская компания "WTORPLAST S.A." должна была поставить более 90 единиц техники для украинских военных три года назад. Однако украинская сторона получила тогда всего 20 машин.

"Мы столкнулись с такой ситуацией, что зарубежный партнер системно не выполнял свои обязательства. Поэтому эту технику "Укрспецэкспорту" пришлось "добывать" путем судебных и исполнительных производств", - рассказал заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по производству Игорь Фоменко.

В июле 2020 года польский суд удовлетворил иск украинской Государственной компании "Укрспецэкспорт" к "WTORPLAST S.A." и обязал последнюю поставить 26 единиц техники Украине, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и компенсировать судебные издержки - всего более $3 млн.

Фото: ukroboronprom.com.ua

В октябре прошлого года боевые машины пехоты были доставлены на Житомирский бронетанковый завод. Техника поступила в неудовлетворительном техническом состоянии и без документации. Поэтому специалисты предприятия начали приводить машины в порядок.

"Пришлось устранять последствия длительного хранения техники. Были проверены шасси, двигатели, подготовлена необходимая документация и т. п. Сейчас машины полностью соответствуют техническим требованиям заказчика и прошли все необходимые испытания. Военное представительство их приняло. БМП готовы к отгрузке заказчику - Министерству обороны Украины", - рассказал руководитель завода Алексей Жуковец.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, шесть компаний готовы разработать для Минобороны новый внедорожник вместо УАЗ-469.

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