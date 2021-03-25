Как автосервисы обманывают автомобилистов при ремонте двигателя

Ремонт двигателя – далеко не дешевая процедура. У автомобилистов одна надежда, что его проведут качественно. Однако, на некоторых автосервисах ради денег готовы обмануть клиента. Сегодня мы расскажем, как на сервисах автомобилистов обманывают при ремонте мотора.

Как автосервисы обманывают автомобилистов при ремонте двигателя

Иногда «мастера» вообще не ремонтируют двигатель. Они его просто разбирают, а потом собирают. И все. Новые детали не ставят. При этом автомобилист платит как за настоящий ремонт двигателя.

Обманутый таким наглым образом автомобилист, конечно, скоро все понимает. Но предъявлять претензии практически бессмысленно. У «мастеров» в запасе есть дежурные отговорки. Например, что, мол, «у вашего мотора, значит, была еще какая-то поломка – оставляйте машину, будем смотреть».

Бывают случаи, что на сервисах при ремонте мотора устанавливают старые детали, которые взяты с авторазборки. При этом автомобилисту с серьезным видом вручаются «замененные» детали и говорят, что поставлены новые…

Как автосервисы обманывают автомобилистов при ремонте двигателя

Также бывает, что на сервисе при ремонте мотора устанавливают недорогую китайскую запчасть, а владельцу машины говорят, что использовали оригинальную или дорогую качественную запчасть. На самом деле это бывает не так уж и редко.

Гораздо чаще на автосервисах пытаются уговорить клиентов на ремонт, который на самом деле автомобилю не нужен. И многие соглашаются, испугавшись «серьезной проблемы».

Ранее мы рассказали, как проверить двигатель при покупке б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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