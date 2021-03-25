В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4

В Германии на гоночной трассе «Нюрбургринг» фотошпионы заметили Mercedes-Benz G-Class 4?4 нового поколения. Его официальная премьера запланирована на первую половину 2022 года.

В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4

Новый Mercedes-Benz G-Class 4?4 сильно отличается от стандартного «Гелендвагена». Сразу бросается в глаза, что у него увеличенный дорожный просвет. Из-за этого новый «Гелик» визуально кажется более узким.

Кроме того, обращает на себя внимание, что передняя часть нового «Гелендвагена» немного приподнята.

В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4

Судя по всему, перед нами только прототип нового Mercedes-Benz G-Class 4?4. Интересно будет посмотреть на серийную версию. Прожекторы на крыше, внедорожное запасное колесо указывают, что этот автомобиль рассчитан на поездки по серьезному бездорожью.

Какой двигатель находится под капотом – пока не известно. Возможно, там располагается бензиновый двигатель V8 мощностью 416 л.с. Не исключено, что покупателям предложат версию с бензиновым двигателем на 577 л.с.

В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4

Ранее стало известно, что начались продажи Mercedes G350 с четырехцилиндровым 2,0 л турбодвигателем. Это самая доступная версия G-Class.


Максимов Віталій, Тудей

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