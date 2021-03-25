На видео попал новый кортеж Елены Зеленской

Кортеж Первой леди Украины Елены Зеленской стал больше. Если раньше в нем насчитывалось только два автомобиля, то теперь – три. Новый кортеж супруги президента Украины Владимира Зеленского попал на видео, когда она посещала в Киеве форум «Украина 30».

На видео попал новый кортеж Елены Зеленской

В частности, Елена Зеленская приехала на флагманском бронированном Mercedes-Benz S-Class предыдущего поколения. Ее охрана была на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и на Volkswagen Passat.

Автомобили в кортеже соблюдали правила дорожного движения, скоростной режим не нарушали.

На видео попал новый кортеж Елены Зеленской

И хотя кортеж Первой леди Украины увеличился, ему все равно еще далеко до президентского кортежа ее супруга.

Ранее мы показали видео с кортежем Рината Ахметова, который является самым богатым человеком в Украине. Автомобили украинского олигарха на участке дороги с разрешенной скоростью в 50 км/ч двигались со скоростью 100 км/ч.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в УкраинеRenault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранатеВ Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате
Две статьи в УК за пьяное вождение: теперь наказания не избежатьДве статьи в УК за пьяное вождение: теперь наказания не избежать
Блок рекламы


Похожие новости
В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4В Германии заметили новый Mercedes-Benz G-Class 4?4
Кортеж Ахметова попал на видео: на чем ездит олигархКортеж Ахметова попал на видео: на чем ездит олигарх
Новый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутовНовый украинский лоукост получил права на почти 30 маршрутов
Стало известно, куда будет летать новый украинский лоукостерСтало известно, куда будет летать новый украинский лоукостер
В Польше снова попал в аварию украинский автобус, есть погибшийВ Польше снова попал в аварию украинский автобус, есть погибший
Как выглядит самый крутой в мире кортеж за $70 миллионов
В конце 2021 года в Европе появится новый VW NivusВ конце 2021 года в Европе появится новый VW Nivus
Skoda Kushaq - новый кроссовер представлен официальноSkoda Kushaq - новый кроссовер представлен официально
Toyota показала свой новый сити-карToyota показала свой новый сити-кар
Hyundai в апреле представит новый кроссовер: что известноHyundai в апреле представит новый кроссовер: что известно
Последние новости
Подгружаем последние новости