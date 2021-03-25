На видео попал новый кортеж Елены Зеленской

Кортеж Первой леди Украины Елены Зеленской стал больше. Если раньше в нем насчитывалось только два автомобиля, то теперь – три. Новый кортеж супруги президента Украины Владимира Зеленского попал на видео, когда она посещала в Киеве форум «Украина 30».

В частности, Елена Зеленская приехала на флагманском бронированном Mercedes-Benz S-Class предыдущего поколения. Ее охрана была на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado и на Volkswagen Passat.

Автомобили в кортеже соблюдали правила дорожного движения, скоростной режим не нарушали.

И хотя кортеж Первой леди Украины увеличился, ему все равно еще далеко до президентского кортежа ее супруга.

Ранее мы показали видео с кортежем Рината Ахметова, который является самым богатым человеком в Украине. Автомобили украинского олигарха на участке дороги с разрешенной скоростью в 50 км/ч двигались со скоростью 100 км/ч.