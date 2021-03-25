В Украине изменились правила выдачи автономеров (коды регионов)

В Украине каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства номерные знаки только своей области. Об этом говорится в новом приказе Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В Украине изменились правила выдачи автономеров (коды регионов)
Фото: autocentre.ua

При этом независимо от места прописки владельца автомобиля.

Что изменилось

Приказ устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним.

В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам.

В ведомстве объяснили, что основным внедряемым нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

«То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Приказ вступает в силу с момента опубликования.

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