Кличко назвал манипуляцией заявление частных маршрутных перевозчиков, которые призвали запретить им работать в локдаун

Виталий Кличко назвал манипуляцией обращение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области к городской власти о запрете им работать. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина-24.

«Это выглядит так: мол, запретите, пожалуйста, нам работать, потому что мы имеем убытки. Так сегодня весь коммунальный транспорт в Киеве - дотационный. Он - не прибыльный. Частные же маршрутки - это транспорт частных перевозчиков. Они должны решать по своему усмотрению, работать ли им. А требовать запрета маршрутных перевозок - это манипуляция», - сказал мэр Киева .

Мэр столицы подчеркнул, что призывает киевлян пользоваться общественным транспорт только при крайней необходимости в условиях строгих ограничений.

Ранее в КГГА сообщили, что на коммунальных маршрутах 1131 единица общественного транспорта.