В Украине растаможка автомобилей станет дешевле на 30%

В Украине стоимость растаможки автомобилей на иностранных номерах в течение следующих пяти лет после внедрения новой системы снизится на 30% по сравнению с ныне действующими расценками. Об этом шла речь на заседании Национального совета реформ под председательством президента Владимира Зеленского.

В Украине растаможка автомобилей станет дешевле на 30%

В Украине планируют внедрить новую модель растаможки автомобилей. Это можно будет сделать при помощи мобильного приложения или портала «Дия». У таможенников отберут право оценивать машины. Водители сами будут получать эту информацию, введя в приложении название автомобиля, год выпуска, тип двигателя.

То есть новая модель растаможки будет автоматизированной с «прозрачной» формулой. Стоимость растаможки будет рассчитываться по унифицированным критериям.

Когда конкретно начнут внедрять в Украине новую модель легализации автомобилей на иностранных номерах – пока не известно. Судя по всему, этого момента осталось ждать не очень долго.

Напомним, что в Украине скоро должны ввести льготный период (180 дней) растаможки машин на еврономерах. В этот период стоимость растаможки не будет превышать 1 000 евро.


Максимов Віталій, Тудей

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