Стоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиков

Уже в эту субботу примерно 30-40% столичных маршруток поднимут стоимость проезда.

?Стоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиков
Фото: Макс Требухов

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках.

Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и области, пишет "Сегодня".

Киевлянам придется платить на две гривны больше - стоимость проезда вырастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен", - рассказал глава организации Игорь Моисеенко.

Напомним, в январе заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что стоимость проезда в маршрутках Киева может увеличиться до 10-12 гривен в зависимости от маршрута. Бондаренко добавил, что экономические предпосылки для подорожания - это ограничение пассажиропотока и повышение заработной платы - одинаковые и для частных перевозчиков, и для коммунальных. Но пока, сказал он, у городских властей нет возможности поднимать тарифы на проезд.

Стоимость разового проезда в коммунальном транспорте Киева с июля 2018 года установлена на уровне 8 гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в УкраинеRenault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
Почти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базойПочти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой
МВД и Минздрав восстанавливают систему аэромедицинской эвакуацииМВД и Минздрав восстанавливают систему аэромедицинской эвакуации
В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранатеВ Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате
Блок рекламы


Похожие новости
Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию автоВодитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто
МАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и ОдессыМАУ возобновляет полеты в Европу из Киева и Одессы
В "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспортаВ "красной зоне" после попадания туда Киева и Одессы могут изменить режим работы транспорта
На КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазиейНа КВСЗ скоростную ж/д дорогу от Киева до Европы назвали фантазией
В Киеве подняли цены на проезд в пригородных маршруткахВ Киеве подняли цены на проезд в пригородных маршрутках
ЗАЗ повысит стоимость автомобилей, которые собирает из роSSийских комплектующихЗАЗ повысит стоимость автомобилей, которые собирает из роSSийских комплектующих
Арахамию оштрафовали на 510 гривень за парковку на пешеходном переходеАрахамию оштрафовали на 510 гривень за парковку на пешеходном переходе
В центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножомВ центре Киева из-за дорожного конфликта один водитель ударил другого ножом
Лоукостер из Турции пополнит отряд авиаперевозчиков в УкраинеЛоукостер из Турции пополнит отряд авиаперевозчиков в Украине
Украинские АЗС за месяц подняли стоимость автогаза на 17%Украинские АЗС за месяц подняли стоимость автогаза на 17%
Последние новости
Подгружаем последние новости