?Стоимость проезда в некоторых маршрутках Киева вырастет до 10 гривен, - Ассоциация перевозчиков

Уже в эту субботу примерно 30-40% столичных маршруток поднимут стоимость проезда.

В Киеве с субботы подорожает проезд в маршрутках.

Об этом сообщили в Ассоциации перевозчиков Киева и области, пишет "Сегодня".

Киевлянам придется платить на две гривны больше - стоимость проезда вырастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в салонах автобусов уже появятся соответствующие объявления.

"Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники 10 гривен", - рассказал глава организации Игорь Моисеенко.

Напомним, в январе заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко сообщил, что стоимость проезда в маршрутках Киева может увеличиться до 10-12 гривен в зависимости от маршрута. Бондаренко добавил, что экономические предпосылки для подорожания - это ограничение пассажиропотока и повышение заработной платы - одинаковые и для частных перевозчиков, и для коммунальных. Но пока, сказал он, у городских властей нет возможности поднимать тарифы на проезд.