Если ситуация с COVID-19 не улучшится, в Киеве могут остановить транспорт, - Кличко

Если ситуация с заболеваемостью ковидом в Киеве не улучшится, городские власти и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что решение не останавливать общественный транспорт продиктовано необходимостью добираться на работу людям, которые трудятся на критически важных предприятиях столицы.

"Напомню, даже в самый сложный период первой волны вируса метро, например, не закрывали в тех же Милане или Нью-Йорке. Но в нем ездило очень мало пассажиров. Только те, кому действительно нужно добраться на работу. Поэтому давайте сознательно относиться к ситуации и реалиям, в которых живем уже больше года! Понимать все риски собственной легкомысленности. Если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице. Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Когда не работало метро, а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам", - пояснил мэр.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, в Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1300 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 49 человек - это наибольшее количество за сутки от начала пандемии. Всего от осложнений умерли 3 163 жителя столицы.

Сейчас в киевских больницах - наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Заполненность больниц сегодня - более 74%. Лечатся 4 065 больных коронавирусом, из них 39 детей. 2 703 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3 206 человек. Под аппаратами ИВЛ - 49 больных.

За прошедшие сутки госпитализировали еще 137 пациентов, а также с подозрением на COVID-19 - 390. Отмечается, что Киев подготовил еще более 800 коек для больных коронавирусом.

Выздоровели за минувшие сутки 333 человека. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 155 336. Коронавирус побороли 103 122 жителя столицы.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 14 174 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 750 детей и 434 медработника.