В Украине, даже за незначительные нарушения ПДД, начнут карать не только водителей. О том, что в Украине штрафы предусмотрели и для велосипедистов и пеших участников дорожного движения, рассказал информационный портал AutoRIA .

С 17 марта этого года, в нашей стране вступил в силу закон №2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные нарушения в сфере безопасности дорожного движения», которым предусматривается повышение штрафных санкций за всевозможные нарушения ПДД. В перечень возможных нарушителей, помимо водителей, также попали лица управляющие гужевым транспортом, погонщики животных или скота, велосипедисты и пешеходы.

Теперь пеший участник дорожного движения, в случае игнорирования сигналов регулирующих дорожное движение, и перехода дороги в необозначенном для этого месте или сразу перед автотранспортными средствами, или нарушении каких-либо правил дорожного движения(как пример — отсутствие светоотражающих элементов на верхней одежде, в ситуациях, которые регулируются ПДД), будет вынужден оплатить 255 гривен штрафа, вместо 51 гривны, как было ранее.

Помимо этого, за подобные нарушения, но уже велосипедистами или лицами, управляющими гужевым транспортом, штраф увеличили с 85 гривен до 425 гривен. Однако, если нарушители находились под действием алкоголя или наркотиков, то штраф составит уже 680 гривен.

В том случае, если велосипедист или пеший участник движения, нарушили ПДД, и это привело к возникновению аварийной ситуации, то сумма будет уже 850 гривен. Как альтернативный вид порицания, вместо уплаты могут отправить на общественные работы на время от 20 до 40 часов.