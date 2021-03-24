В Европе появился самый дешевый кроссовер Hyundai

В Германии начались продажи нового компактного кроссовера Hyundai Bayon. Это самый недорогой кроссовер в линейке южнокорейского автогиганта. В базовой комплектации он стоит от 16 790 евро.

Уже в базовой комплектации Bayon имеет достаточно большой набор оборудования и систем безопасности, в том числе круиз-контроль и систему автоматического экстренного торможения. Есть также кондиционер и цифровое радио.

Комплектация Select (18 790 евро) дополнительно имеет 16-дюймовые легкосплавные диски, кожаный руль, а также электропривод стекол и др.

Комплектация Trend (21 490 евро) имеет 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, камеру заднего вида, 17-дюймовые диски и др.

В топовой комплектации (24 290 евро) есть автоматический климат-контроль, датчики дождя, передние парковочные сенсоры и др.

В линейку двигателей входит 1,2 л бензиновый агрегат мощностью 84 л.с., а также 1,0 л бензиновый турбомотор мощностью 100 и 120 л.с.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи Hyundai Elantra нового, седьмого, поколения.