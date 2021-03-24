Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале

Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель и полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британское издание "City A.M."

На фото в соцсетях видно, что судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях.

Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть контейнеровоз, однако пока им это не удается.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. По данным международной системы позиционирования судов (AIS), к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.

Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Напомним, в 2010 году судно с одесскими моряками застряло перед входом в Суэцкий канал.