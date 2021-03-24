Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале

Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given
Фото: seanews.ru

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель и полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британское издание "City A.M."

На фото в соцсетях видно, что судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях.

Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть контейнеровоз, однако пока им это не удается.

Отмечается, что контейнеровоз сел на мель вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. По данным международной системы позиционирования судов (AIS), к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.

Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам.

Напомним, в 2010 году судно с одесскими моряками застряло перед входом в Суэцкий канал.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Renault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в УкраинеRenault Arkana от ЗАЗ: сколько автомобилей продали в Украине
Почти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базойПочти “Гелик“: в Сети показали Suzuki Jimny с удлиненной колесной базой
Службе внешней разведки Украины понадобился элитный внедорожник за 1.5 миллиона
МВД и Минздрав восстанавливают систему аэромедицинской эвакуацииМВД и Минздрав восстанавливают систему аэромедицинской эвакуации
В Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранатеВ Житомире водитель, убегая от полиции, совершил ДТП, а затем подорвался на гранате
Блок рекламы


Похожие новости
В Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся, два человека погиблиВ Хмельницкой области военный КамАЗ раздавил легковой автомобиль и загорелся, два человека погибли
"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов"Укрзализныця" не планирует ограничивать движение через Киев и Львов
В автокрушении в Хмельницкой области пострадала женщинаВ автокрушении в Хмельницкой области пострадала женщина
"Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах"Укрзализныця" приостановила движение поездов в "красных" зонах
Движение транспорта на Борщаговской в Киеве ограничили на полгодаДвижение транспорта на Борщаговской в Киеве ограничили на полгода
Пьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщинуПьяный полицейский в Хмельницкой области сбил насмерть женщину
Движение грузовиков на Прикарпатье до сих пор ограниченоДвижение грузовиков на Прикарпатье до сих пор ограничено
Движение грузовиков в четырех областях до сих пор ограниченоДвижение грузовиков в четырех областях до сих пор ограничено
В Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в пяти областяхВ Украине из-за непогоды ограничено движение транспорта в пяти областях
Из-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областяхИз-за непогоды ограничено движение транспорта в четырех областях
Последние новости
Подгружаем последние новости