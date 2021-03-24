Гигантский контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале
Судно направлялось из Китая в нидерландский порт Роттердам.
Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель и полностью перекрыл движение на юге Суэцкого канала.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британское издание "City A.M."
На фото в соцсетях видно, что судно стоит поперек канала, заблокировав движение в обоих направлениях.
Буксиры уже в течение нескольких часов пытаются сдвинуть контейнеровоз, однако пока им это не удается.
Отмечается, что контейнеровоз сел на мель вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. По данным международной системы позиционирования судов (AIS), к югу от Суэцкого канала в Красном море скопилось большое количество кораблей, которые ждут прохода.
Ever Given, на борту которого находятся тысячи тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в нидерландский порт Роттердам.
Напомним, в 2010 году судно с одесскими моряками застряло перед входом в Суэцкий канал.