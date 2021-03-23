Водитель отсудил 10 тысяч гривен за безосновательную эвакуацию авто

В Киеве водитель получит компенсацию в размере 10 тысяч гривен от Инспекции по парковке за то, что у него незаконно эвакуировали автомобиль на штрафплощадку. К такому решению пришел суд по делу №761/26944/20.

Инспектор по парковке посчитал, что автомобиль припаркован с нарушением правил. Машину эвакуировали, а водителя оштрафовали на 510 грн.

Водитель с таким решением не согласился и оспорил его в суде. Он утверждал, что не нарушал правила парковки. В суде автомобилист сумел доказать свою правоту.

Суд отменил штраф в 510 гривен и обязал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА возместить водителю материальные потери, которые он понес из-за незаконной эвакуации его машины. 1 616 гривен – за возврат со штрафплощадки, 6 500 грн – за юридическую помощь и 2 102 грн – судебный сбор. Общая сумма – 10 218 гривен.

Ранее в Краматорске суд пришел к выводу, что штраф, вынесенный по радару TruCAM, незаконный, если на фотографии не видно лица водителя.