Кортеж Ахметова попал на видео: на чем ездит олигарх

На Столичном шоссе на пути в Киев журналисты издания «Страна» заметили кортеж Рината Ахметова, который считается самым богатым человеком в Украине. В его кортеже было четыре автомобиля Mercedes-Benz.

Кортеж украинского олигарха двигался со скоростью 100 км/час, при разрешенных на этом участке 50 км/час.

Предполагается, что Ахметов ехал из своего дома в селе Плюты, которое находится в нескольких километрах от столицы.

Первый автомобиль в кортеже – Mercedes-Benz Vito. Он «зачищает» дорогу от машин, которые мешают проезду кортежа. Второй - Mercedes Maybach S600. Его цена составляет более 700 тысяч евро.

Также в кортеже самого богатого украинского олигарха есть еще один Mercedes-Benz Vito и внедорожник Mercedes-Benz GL.

Как видите, в кортеже Ахметова только автомобили компании Mercedes-Benz. Возможно, у него в гараже есть машины и других автопроизводителей.

Ранее мы показали новый кортеж министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.