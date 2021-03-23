В Киеве в общественном транспорте можно будет проехать только по спецпропускам

В украинской столице власти планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Ухудшение эпидемиологической обстановки в Киеве заставляет руководство разрабатывать новые планы по стабилизации ситуации. Так, по словам Николая Поворозника, на период ужесточения карантина в Киеве не планируют останавливать движение общественного транспорта. Однако свободный проезд могут временно заменить внедрением спецпропусков.

Первый заместитель главы КГГА подчеркнул, что в ближайшее время проезд по спецпропускам вводить не будут. Но ситуация ухудшается с каждым днем, и если остановить распространение мутировавшего коронавируса не удастся, то запрет на свободное перемещение по городу на общественном транспорте будет введен.

Кроме того, Поворозник добавил, что в случае значительного ухудшения эпидемиологической ситуации в столице власти могут принять решение о полной остановке общественного транспорта или перевода движения на специальный режим работы.