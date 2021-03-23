В Украине появился первый водородный автомобиль

Водородных машин пока не очень много, но автопроизводители инвестируют значительные средства в их разработку. Один автомобиль на топливных элементах уже есть даже в гараже Папы Римского. В Украине тоже появился первый водородный автомобиль - Toyota Mirai…

В Украине появился первый водородный автомобиль

Mirai привез в Украину один из энтузиастов «зеленых» машин. Она уже растаможена. Осталось установить номера.

Серийное производство Toyota Mirai началось в 2014 году. На данный момент в мире продано около 10 000 экземпляров этой модели. Больше всего таких машин можно встретить в американском штате Калифорния.

Компания Toyota сейчас работает над Mirai нового, второго, поколения. Ее уже заметили во время дорожных тестов.

В Украине появился первый водородный автомобиль

Новая Mirai построена на заднеприводной платформе TNGA-N. Она стала больше, чем модель первого поколения. Водород для топливных элементов теперь хранится в трех емкостях, а запас хода на одной заправке увеличен по сравнению с Mirai первого поколения на 30% – примерно до 650 км.

В мире пока практически не развита инфраструктура для водородных автомобилей. Например, в Риме всего одна заправка для таких машин. В Украине уже есть, где заправлять Mirai. Это значит, что начало эры водородных авто в нашей стране положено.

Ранее стало известно, что в Украине начались продажи самой мощной и быстрой Toyota Camry. Она оснащается 3,5 л двигателем V6 мощностью 302 л.с.


Максимов Віталій, Тудей

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