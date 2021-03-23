Названо середній вік українського автопарку

Отже, станом на перший день цього року, середній вік українських “легковиків” становить 22,7 роки. В Євросоюзі ситуація куди краще – там середній вік таких машин всього 10,8 років. Більше, ніж у два рази.

Що стосується “венів” або легко-комерційного транспорту (LCV), то його середній вік – 18,5 років. А в ЄС показник такі ж, як і з легковими авто – 10,9 років.

Вантажівки в Україні теж старі – у них середній вік становить 23,3 року – мова йде про автомобілі понад 3,5 тонни. Європейці перевозять товари на вантажівках віком 12,4 роки.

Наймолодші в Україні – це автобуси. Хоча і назвати їх дуже новими не можна – середній вік 18 років. Європейський показник в цьому сегменті – 11,4.