Названо середній вік українського автопарку

Представники аналітичного ресурсу AUTO-Consulting провели підрахунки середнього віку різних сегментів українського автопарку. Дані не дуже приємні, особливо якщо порівнювати з середніми показниками в Європі.

Отже, станом на перший день цього року, середній вік українських “легковиків” становить 22,7 роки. В Євросоюзі ситуація куди краще – там середній вік таких машин всього 10,8 років. Більше, ніж у два рази.

Що стосується “венів” або легко-комерційного транспорту (LCV), то його середній вік – 18,5 років. А в ЄС показник такі ж, як і з легковими авто – 10,9 років.

Вантажівки в Україні теж старі – у них середній вік становить 23,3 року – мова йде про автомобілі понад 3,5 тонни. Європейці перевозять товари на вантажівках віком 12,4 роки.

Наймолодші в Україні – це автобуси. Хоча і назвати їх дуже новими не можна – середній вік 18 років. Європейський показник в цьому сегменті – 11,4.

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